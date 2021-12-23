سوريا.. مقتل مسؤول محلي في تفجير بدرعا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قُتل مسؤول محلي وأصيب عدة أشخاص، الخميس، في تفجير عبوة ناسفة استهدف سيارة بدرعا جنوب سوريا.



ووفق وكالة الأنباء السورية فإن رئيس بلدية النعيمة بريف درعا قتل وأصيب عدة أشخاص كانوا برفقته بجروح بتفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة درعا"

وكانت مصادر طبية في مدينة درعا قالت لوكالة الأنباء الألمانية : "وصل إلى مستشفى درعا الوطني صباح اليوم رئيس مجلس بلدة النعيمة، الواقعة على أطراف مدينة درعا الشرقية علاء العبود إثر تعرضه لإصابات بليغة ومعه اثنان من أفراد عائلته وأجريت له عملية جراحية".

ونقلت عن سكان محليين في المدينة أن انفجارا كبيرا هز حي الكاشف في مدينة درعا المحطة صباح اليوم واستهدف سيارة سياحية حيث أصيب عدد من الأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

وتشهد محافظة درعا استهدافات متكررة لأشخاص موالين للحكومة السورية وكذلك القوات السورية وأجهزتها الأمنية، وحتى القوات الروسية، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى جراء تلك العمليات .

واستعادت الحكومة السورية السيطرة شبه الكاملة على محافظة درعا بعد مصالحات جرت منذ عدة أشهر برعاية وقيادة روسيا، وتم استعادة مناطق ومنها مدينة درعا البلد التي فقدت القوات السورية السيطرة عليها منذ نهاية عام 2011.