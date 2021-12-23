استنشق غاز سام.. العثور على جثة عامل بمقر مجلس مدينة الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

عثر موظفون بمجلس مدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس فور وصولهم مقر عملهم على جثة عامل، وتبين اختناقه بغاز تسرب من اسطوانة غاز موجودة بمبنى مجلس المدينة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخانكة، بورود بلاغ من العاملين بمجلس مدينة الخانكة، بالعثور على زميلهم "طارق.أ"، عامل السويتش النوبتجي لمجلس مدينة الخانكة، جثة هامدة بغرفة السويتش، صباح اليوم.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمجلس المدينة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "طارق.أ"، عامل السويتش النوبتجي لمجلس مدينة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وجاء التقرير الأولي لمفتش الصحة أن سبب الوفاة استنشاق غاز سام تسرب من أسطوانة بوتاجاز بمجلس المدينة.