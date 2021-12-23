رئيس حزب التعاون الليبي : البرلمان ومفوّضية الانتخابات يتحملان مسؤولية فشل إجراء الإنتخابات في موعدها

اسماعيل عبد الحي - قال رئيس حزب التعاون الوطني الليبي ادريس امحمد أحمد الجدك، في تصريح لآخر خبر أونلاين، إن "مجلس النواب والمفوضية يتحملان وحدهما المسؤولية الأدبية والأخلاقية في فشل إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021".

وتابع بالقول "حيث صما ٱذانهما عن الإستشارات والنصائح القانونية التي قدمت لهما من مختلف مكونات المجتمع، ومن أغلب كيانات المجتمع المدني الليبي...، ضاربين عرض الحائط بمبدأء التوافق والجانب التراتبي الإنتخابات البرلمانيه، ثم الرئاسية وفق دستور أو قاعدة دستورية محكمة، مستقوين ببعض الأصوات الماجورة في المجتمع الدولي، وبالأخص من بعض ممثلي الدول الكبرى والبعثة الأممية".

وأضاف "كما نزعم بإن محاوله تحديد تاريخ جديد التي تروج المفوضية بأنها ستعمل على تحديده، ما هو إلا محاوله هروب إلى الأمام، ذرا للاحراج، وخلق فرصة جديدة للمراوغه والتحايل".

وتابع "وعليه نوصي بحلل البرلمان ولجنة رئاسة المفوضية لتقصيرهما المتعمد والممنهج، مع رفع الحصانه عن رئيس وأعضاء البرلمان، ورئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات وجرهما للعداله، حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر..."، مشيرا إلى أن هناك أصوات كثيرة في الشارع الليبي تتهمهم بالتقاعص، بل بالتعمد، في عدم القيام بالمهام الموكله لهما، أستخفافا بإرادة الأمة الليبية، وفق قوله.

وأضاف قائلا: "على أن يتولى رئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس القضاء الأعلى بإدارة الانتخابات البرلمانية أولا وفق دستور أو قاعدة دستورية _كما سبق بيانه_يتفق عليها _ أو تجرى الانتخابات البرلمانية وفق القاعدة الدستورية السابقة، التي تم إنتخاب بها البرلمان الحالي، .. لكي لا تستمر مهزله المراحل الإنتقالية إلى ما لا نهايه، تحت وطئت برلمان ولد ميتا".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الليبية أكدت أمس الأربعاء أن الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها يوم غد الجمعة لن تجرى، فيما أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة العودة لممارسة مهامه، وسط تمسك دولي بإجراء الإنتخابات.