البرلمان الليبي : إستحالة إجراء الإنتخابات في موعدها

اسماعيل عبد الحي - دعت لجنة متابعة الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي، رئيس مجلس النواب المرشح للإنتخابات الرئاسية عقيلة صالح للعودة إلى منصبه.

وأكدت اللجنة في بيان، إستحالة إجراء الإنتخابات المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في موعدها.

وأضافت أن إعادة العملية السياسية لنصابها الصحيح ورفع المعوقات التي واجهت تنفيذ قوانين الانتخابات يتطلبان من رئيس مجلس النواب العودة إلى مباشرة عمله.

وأكد البيان ضرورة حشد وتكريسِ الجهود الوطنية للنهوض بالعملية السياسية، وإعادة رسم خارطة الطريق والمتغيرات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.

من جهتها، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز إنها إلتقت مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأجرت نقاشا صريحا حول العملية الإنتخابية وتنفيذ خريطة طريق الملتقى.

وأضافت أن النقاش تناول المضي قدما بناء على موقفٍ مبدئي يستند إلى خريطة الطريق والحاجةِ لإنتخابات حرة.