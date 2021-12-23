القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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