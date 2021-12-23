شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في روسيا تتجاوز 600 ألف وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت إحصاءات رويترز التي تستند إلى بيانات رسمية أن وفيات فيروس كورونا في روسيا تخطت حاجز 600 ألف حالة اليوم الخميس ، وذلك بعد قفزة في حالات الاصابة المتصلة بالسلالة دلتا.

وفي روسيا ثالث أعلى حصيلة وفيات في العالم بسبب كورونا، حيث بلغت الوفيات 600434 حالة، بعد الولايات المتحدة التي سجلت 813 ألفا والبرازيل بتسجيل 618 ألف حالة.

ولم يظهر للمتحور أوميكرون، الذي ينتشر سريعا في بلدان أخرى أي أثر في البيانات الروسية حتى الآن. وقال مسؤولون هذا الأسبوع إنهم رصدوا 41 حالة فقط.