روسيا تجري تدريبات عسكرية قرب حدود أوكرانيا (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الخميس، إن مئات من أفراد قوات المظليين الروسية سيجرون تدريبات قرب حدود أوكرانيا خلال أيام، وذلك وسط تصاعد المواجهة بين موسكو والغرب بسبب تطلعات كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.



وسوف يشارك نحو 1200 جندي وأكثر من 250 مركبة وطائرة حربية في التدريبات التي ستكون مقسمة بين منطقة تدريب بالقرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014 ، وإقليم كراسنودار القريب.

ونقلت إنترفاكس عن الوزارة القول إن القوات ستحاكي عملية استيلاء على منطقة في إطار هجوم واسع.

وحشدت روسيا عشرات الآلاف من جنودها قرب حدود أوكرانيا وطالبت بعدم قبولها عضوا في حلف شمال الأطلسي كما طالبت بعدم نشر أسلحة هجومية على أراضي أوكرانيا أو دول أخرى مجاورة.