دائرة الصحة أبوظبي و"فايزر" تتعاونان لتعزيز إمكانات البحث السريري بالإمارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وشركة "فايزر" العالمية للصناعات الدوائية، عن عزمهما التعاون لتعزيز إمكانات البحوث السريرية وتطوير الكفاءات الوطنية في إمارة أبوظبي. ويعكس هذا التعاون حرص أبوظبي على تعزيز صحة وسلامة المجتمع وتعزيز مكانتها مكانتها كمركز رائد للبحث والابتكار في علوم الحياة على مستوى المنطقة.



جاء ذلك ضمن حفل توقيع اتفاقية تعاون بحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، وسعادة شون ميرفي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، ووقعها كل من سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل الدائرة، وليندسي ديتشي، رئيس مجموعة فايزر الخليج.

وسيعمل الطرفان على تعزيز الجهود البحثية والمعرفة العلمية في الإمارة، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة للمراحل الأولية للتجارب السريرية وبرامج خاصة بتطوير العقاقير والأدوية، إضافة إلى المضي بمبادرات الإمارة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الصحة الرقمية والابتكار في الرعاية الصحية. ويتطلع الطرفان من خلال التعاون إلى تدريب 150 باحث سريري على مدى عامين، لدعم خطط الإمارة في تطوير الكوادر البحثية لتصل إلى 500 باحث سريري متخصص في عام 2025 من خلال إطلاق جملة من المبادرات وتطوير المزيد من الشراكات ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي: "في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، نعمل في دائرة الصحة أبوظبي على ترسيخ مكانة الإمارة كحاضنة للابتكار في علوم الحياة ووجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم، من خلال توفير البيئة التشريعية المناسبة والمحفزة على البحث والابتكار في الرعاية الصحية وتعزيز سبل التعاون التي تجمع أبوظبي بشركاء إقليميين وعالميين، إلى جانب مواصلة المضي بإجراء التجارب السريرية والمشروعات البحثية الواعدة."

وأضاف الكعبي: "نتطلع من خلال التعاون مع فايزر إلى مواصلة الارتقاء بإمكانات الإمارة في إطلاق وتنفيذ المراحل الأولية من التجارب السريرية بكفاءة وأمان وفقاً لأفضل الممارسات والإرشادات العالمية، بما يعزز خبرات ومعارف الكفاءات الوطنية، وينعكس إيجاباً على صحة ورفاه الأفراد في أبوظبي وحول العالم ويرتقي بالنظم الصحية وجودة خدماتها."

وسيقدم الدورات التدريبية خبراء من شركة فايرز ومن مؤسسات أكاديمية مرموقة وشركات متخصصة في مختلف المجالات، حيث سيحصل المشاركون في البرنامج على التدريب على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تسريع وتيرة اكتشاف وتطوير الأدوية والعقاقير.

وقالت ليندسي ديتشي: "استطاعت أبوظبي أن تطور نظام رعاية صحية متميز ومستدام بمستويات عالمية ويعزز الابتكار في البحث والتطوير. نتشارك في فايزر الرؤى والتطلعات مع أبوظبي لتقديم المزيد من الابتكارات الرامية إلى ضمان صحة المجتمعات والمرضى، حيث يسعدنا التعاون مع دائرة الصحة أبوظبي لدفع عجلة البحث والتطوير في الإمارة، متطلعين إلى العمل مع شركائنا لتزويد الباحثين المحليين بالمهارات اللازمة لإجراء تجارب سريرية في مراحلها الأولية."

وتعمل "فايرز" منذ أكثر من 40 عاماً كشركة رائدة في الابتكار في منطقة الخليج العربي بالشراكة مع متخصصين في الرعاية الصحية والمجتمعات المحلية والشركاء الحكوميين لإحداث أثر إيجابي في حياة الملايين من الناس حول العالم.