شكرا لقرائتكم خبر عن تساؤلات عن "البيتكوين" بين الشريعة والقانون.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى موقع " برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والقانوني، الضوء على إشكاليات في غاية الأهمية تتعلق بعملة البيتكوين أو التعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة من خلال خصائص العملة ونشأتها وكيفية الحصول على البيتكوين، والفرق بين العملة الرقمية والنقود الالكترونية، والموقف الدولي من عملات البيتكوين، وموقف عدد من الدول العربية والأوربية من البتكوين، بالإضافة إلى الموقف التشريع المصري الحالي من البيتكوين، والحكم الشرعي لعملة البيتكوين في عدد من الدول العربية.



موقع برلماني

وتعتبر "البيتكوين" هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط دون وجود فيزيائي لها، كما أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.

وإليكم التقرير كاملا: