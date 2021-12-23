شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا: 3510 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الخميس تسجيل 3510 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن المدير العام لقطاع الصحة نور هشام عبد الله القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليونين و731 ألفا و713 حالة.

وحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، سجلت ماليزيا 29 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات حتى الآن بسبب الفيروس 31 ألفا و221 حالة.

وقالت وزارة الصحة إن مليونين و740 ألفا و609 أشخاص أو ما يعادل 1ر87% من الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاما حصلوا على جرعات اللقاح كاملة حتى مساء أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن مليونين و 837 ألفا و402 أو ما يعادل 2ر92% من هذه الفئة العمرية حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وحصل 22 مليونا و 827 ألفا و262 شخصا أو ما يعادل 5ر97% من تعداد البالغين في ماليزيا على جرعات اللقاح كاملة، في حين حصل 23 مليونا و129 ألفاو645 شخصا أو ما يعادل 8ر98% على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.