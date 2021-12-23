جنايات ذي قار :الاعدام بحق مجرمين اشتركوا بتفجير في البصرة - عاجل

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المجرمين اشتركوا بتفجير دراجات نارية مفخخة بعبوات ناسفة في منطقة الجمهورية بمحافظة البصرة ادت إلى استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين".

وأوضح البيان، إن "المحكمة أصدرت ثلاثة أحكام بحق المجرمين بالاعدام شنقاً حتى الموت وفقا لأحكام المادة الثانية /اولاً وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

