بعد إعلان العطلة.. تنويه من التربية بشأن امتحانات يوم الأحد - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إنه "تم تأجيل امتحانات يوم الأحد إلى يوم الإثنين بحسب الجدول المعلن بمناسبة عطلة عيد ميلاد السيد المسبح (ع)".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق يوم الأحد القادم بمناسبة عطلة عيد ميلاد السيد المسيح".

