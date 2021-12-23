انت الان تتابع خبر بعد إعلان العطلة.. تنويه من التربية بشأن امتحانات يوم الأحد - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نوهت وزارة التربية، اليوم الخميس، بشأن امتحانات يوم الأحد المقبل، وذلك بعد إعلان عطلة رسمية بسبب اعياد الميلاد.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إنه "تم تأجيل امتحانات يوم الأحد إلى يوم الإثنين بحسب الجدول المعلن بمناسبة عطلة عيد ميلاد السيد المسبح (ع)".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق يوم الأحد القادم بمناسبة عطلة عيد ميلاد السيد المسيح".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق يوم الأحد القادم بمناسبة عطلة عيد ميلاد السيد المسيح".