استدعاء احد اللاعبين المغتربين لصفوف المنتخب الوطني – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - قرر مدرب المنتخب الوطني فلاديمير بتروفيتش، اليوم الخميس، استدعاء اللاعب جستن ميرام إلى مباراتي إيران ولبنان في تصفيات كأس العالم.

وبحسب الوكالة الرسمية فان "مدرب منتخبنا الوطني بتروفيتش قرر استدعى لاعبي اسود الرافدين احمد ياسين المحترف في صفوف فريق أوربرو السويدي، وجيستن ميرام لاعب ريال سالت ليك الامريكي للانضمام الى تشكيلة المنتخب الوطني لملاقات منتخبي ايران ولبنان ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022.

ومن الجدير بالذكر ان اللاعبين احمد ياسين وجيستن ميرام يعدان من الركائز الاساسية في تشكيلة المنتخب الوطني وقدموا مستويات متميزة في المشاركات السابقة.