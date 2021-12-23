انت الان تتابع خبر بنزيما يكرر إنجازا عمره ربع قرن! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل بنزيما هدفين مبكرين في الدقيقتين 4 و7، ليساهم في فوز النادي الملكي على الفريق الباسكي، بنتيجة 2-1.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات الرياضية، أن بنزيما أصبح أول لاعب يسجل للريال هدفين في أول سبع دقائق في مباراة بالدوري الإسباني، منذ سبتمبر 1994، حين أحرز المهاجم التشيلي إيفان زامورانو، ثنائية للملكي في أول 4 دقائق خلال مواجهة إشبيلية في معقل الأندلسيين "رامون سانشيز بيزخوان".



ويقدم بنزيما، أداء مبهرا هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 15 هدفا، ويتقدم بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه.

وبفوزه على بيلباو، عزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يشغل أتلتيك بيلباو المركز العاشر بـ24 نقطة.