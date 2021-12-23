حقيقة إطلاق الرواتب المتراكمة للمستفيدين من المعين المتفرغ

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، توضيحا حول صرف الرواتب المتراكمة للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، "تداولت بعض الصفحات والاشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا ومنشورات حول صرف الرواتب المتراكمة للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ وغيرها من التصريحات والمنشورات غير الدقيقة والتي تسبب تشويش وتظليل للمستفيدين من خدمات الهيئة وفق القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣، وهذه الأخبار والمنشورات والتصريحات عارية عن الصحة".

واضاف البيان، "راجين اعتماد المعلومة الصحيحة والدقيقة من صفحة هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الرسمية وصفحات وموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فقط وان للهيئة الحق في الرد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك الصفحات والأشخاص الذين يروجون للمعلومات الخاطئة والتصريحات الكاذبة".