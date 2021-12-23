خلال 2021.. تعديلات نوعية في قوانين الجنسية والإقامة الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدخلت دولة الإمارات خلال العام الجاري 2021 مجموعة من التعديلات الهامة والنوعية على قوانين منح الجنسية والإقامة، مكنت ولأول مرة فئات معينة من الحصول على الجنسية، فيما تمكنت فئات أخرى من الحصول على إقامات ذهبية تصل مدتها إلى 10 سنوات.



أهم التعديلات التي طرأت على الجنسية والإقامة في دولة الإمارات، والتي بدأت في شهر يناير الماضي، باعتماد مجلس الوزراء لتغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة مكنت الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية، وفقا لموقع 24.

وفي الـ24 من فبراير، وبتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اعتمد مجلس الوزراء تعديلات قانونية تُجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، بهدف استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في المسيرة التنموية.

وفي شهر مارس(آذار)، أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه بقصر الوطن، استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، حيث أصبح بإمكان أي موظف في أي مكان في العالم من الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بُعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة.

وفي شهر نوفمبر، وجه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مكتب فخر الوطن، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمنح الإقامة الذهبية إلى أبطال الإنسانية والمتميزين من الكوادر العاملة في "خط الدفاع الأول وأسرهم"، تقديراً لجهودهم الاستثنائية في حماية مجتمع دولة الإمارات خلال جائحة كوفيد-19.

كما واعتمد مجلس الوزراء في شهر نوفمبر الماضي، شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد، حيث أصبح بإمكان المتقاعدين إكمال إقامتهم في دولة الإمارات.