انفجار أمام المديرية العامة للجوازات في كابول.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت وسائل إعلام أفغانية، الخميس، وقوع انفجار أمام المديرية العامة للجوازات في العاصمة كابول.



وذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية في خبر عاجل عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن "انفجارا وقع أمام المديرية العامة للجوازات في العاصمة كابول".

وأضافت أنه "بحسب الجدول الزمني يوم الخميس، فإنه يتم توزيع جوازات السفر على عناصر طالبان".

ولم تتضح بعد خسائر هذا التفجير ولم تتبنى أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد أفغانستان أوضاعاً أمنية مضطربة وانفجارات منذ انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد وسيطرة حركة طالبان على السلطة في منتصف أغسطس/آب الماضي.

وعادة ما يتبنى تنظيم داعش ولاية خراسان مسؤوليته عن التفجيرات التي تستهدف مناطق مختلفة من افغانستان، وقد توعدت حركة طالبان بملاحقة عناصر التنظيم.