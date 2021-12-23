روسيا.. الصحة تعلن عن تسجيل العقار "مير 19" لعلاج فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الروسية، الأربعاء، عن تسجيلها عقار روسيا جديدا لعلاج فيروس كورونا، أطلقت عليه تسمية "مير 19".



وأشارت الوزارة، إلى أن "(مير 19) هو دواء موجه للسبب، في الواقع، أنه ترياق ضد فيروس، يعتمد عمله على آلية تداخل الحمض النووي الريبي، ويتكون العقار من مكونين المادة الفعالة الحمض النووي الريبي الصغير المتداخل والببتيد الناقل".

وأضافت: "الدواء يستنشق بجهاز الاستنشاق من خلال قناع، وليس لديه آثار جانبية".

وأوضحت: "يعمل العقار على جزء من جينوم الفيروس التاجي المسؤول عن تكاثره، مما يمنع الفيروس من التكاثر والانتشار".