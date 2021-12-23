بعد شائعات تحولها جنسيا من ذكر لأنثى.. زوجة الرئيس الفرنسي ترد بقرار سريع

الشارقة - اميمة ياسر - هددت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي بمقاضاة مروجي شائعة تحولها جنسيا من ذكر لأنثى، مستنكرة حملة "أكاذيب وشائعات" موجهة ضدها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المفاجأة التي فجرتها صحفية فرنسية كشفت، بعد 3 سنوات من التقصي والبحث أن سيدة فرنسا الأولى ذكر متحول واسمه الحقيقي جان ميشيل ترونيو.

وبحسب قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، فإن "هذه الأنباء تم نقلها على نطاق واسع من قبل تيار اليمين بالبلاد".

وأشارت "ديلي ميل"، نقلا عن مقربين منها، إلى أن السيدة الأولى تعتزم رفع دعوى قضائية ضد مروجي نظرية المؤامرة الذين شنوا حملة "أكاذيب وشائعات" عن كونها وُلدت "ذكرا".

قال محامي بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي، الأربعاء، إنها بدأت اتخاذ إجراءات قانونية بشأن انتشار مزاعم كاذبة بأنها متحولة جنسيا.

وحسب موقع سكاى نيوز، هاجم أشخاص، منهم أفراد في دوائر مناهضة لحملات التطعيم من كوفيد-19 ومنتمون لليمين المتطرف، بريجيت ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مطبوعة تابعة لليمين المتطرف هذه الشائعات، التي لا أساس لها في فصل الخريف.

وتشير الشائعات المزعومة إلى أنها وُلدت ذكرا سُمي جون ميشيلترونيو. وترونيو هو اسم بريجيت ماكرون قبل زواجها.

وظهرت هذه المزاعم في الوقت الذي يستعد فيه زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون للانتخابات العام المقبل، على الرغم من أنه لم يعلن رسميا بعد خوضه الانتخابات، وأثارت مخاوف من حملة تسودها الأقاويل والشائعات المغرضة كتلك التي شهدتها الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وانتشر وَسم جون ميشيل ترونيو على تويتر في فرنسا خلال الأسابيع الماضية.

وقال محاميها جان إينوتشي إن الإجراءات القانونية ضد عدد من الأفراد بدأت بعد أن اكتسبت الادعاءات الكاذبة قوة دافعة جديدة في أعقاب نشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي في العاشر من ديسمبر.

ولم يذكر إينوتشي أسماء من تجري ملاحقتهم، ولم يحدد ما إذا كانت الشكوى مقدمة أمام محكمة مدنية أم جنائية، وأحجم مكتب بريجيت ماكرون عن التعليق.