شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أول اجتماع للحكومة من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل، أول اجتماع للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مقر مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة ببدء الانتقال التدريجى للحكومة للعمل من الحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية الشهر الجارى.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أنه بدأ بالفعل عدد من الوزارات فى تسلم المبانى الخاصة بها، وتواجد عدد من الوزراء بمقار وزاراتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم التشغيل التجريبى لهذه المبانى على مدى الأشهر الستة المقبلة.