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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي الأول من العاصمة الإدارية الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:


يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للحكومة من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعقد الحكومة اجتماعا أسبوعيا بشكل دوري من أجل مناقشة العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين المهمة.

وتستعد الحكومة لنقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويناقش اجتماع الحكومة تطورات الوضع الوبائي بالنسبة لفيروس المستجد.

كانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرا عن اكتشاف 3 حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.

وتصدر الحكومة عقب انتهاء كل اجتماع أسبوعي مجموعة من القرارات المهمة في مختلف المجالات. ​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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