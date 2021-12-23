تراجع البصل والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الكوسة، والبصل، والباذنجان البلدي، والملوخية بين 20 قرشا وجنيهين، اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 و2.75 جنيه، بتراجع 2 جنيه.

الكوسة بين 2.75 و5.75 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.75 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.