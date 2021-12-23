الدينار الكويتي يواصل الصعود.. أسعار العملات العربية اليوم مقابل الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الدينار الكويتي ارتفاعه، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس، في البنك الأهلي المصري.

واستقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى مقابل الجنيه، بحسب بيانات البنك.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي: 49.24 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع، بزيادة قرش واحد في سعر الشراء، و3 قروش في سعر البيع.

سعر الريال السعودي: 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 40.41 جنيه للشراء، و41.75 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 4.01 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 21.75 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.