انتحار شاب شنقًا داخل مسكنه بمدينة السادات في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على الانتحار، اليوم الخميس، بالمنطقة 28 بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وعثرت عليه أسرته مشنوقًا داخل غرفته بالمنزل.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، باستقبال مستشفى السادات العام، جثة هامدة لشاب يُدعى "محمد.م. ي" في العقد الثالث من العمر.

تحرر محضر بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه.