فرنسا تقرّ "جواز التطعيم" مطلع العام الجديد مع إنتشار "أوميكرون"

اسماعيل عبد الحي - أعلن المتحدث بإسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال أن باريس ستقرّ قانونا يحوّل "الجواز الصحي" اللازم لممارسة بعض المهن وإرتياد دور السينما والحانات إلى "جواز تطعيم".

وأفاد غابرييل أتال بأن القانون سيصدر خلال النصف الأول من جانفي 2022.

وقال أتال "الموجة التي تنتظرنا ستكون عالية"، مضيفا أن 20 بالمائة من الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا ناجمة عن المتحور "أوميكرون" الذي ينتشر بسرعة، لا سيما في منطقة باريس.

وصرّح بأن الهدف الرئيسي من "جواز التطعيم" هو إلغاء خيار شهادة عدم الإصابة بفيروس كورونا من خلال فحص نتيجته سلبية، والذي يعد بديلا للحصول على اللقاحات.

وعلى النقيض من حكومات أوروبية أخرى، إستبعد أتال فرض المزيد من القيود، قائلا إن البلاد لديها الوسائل اللازمة لمكافحة الموجة القادمة من الإصابات من خلال حملة التطعيم والفحص الجماعي.