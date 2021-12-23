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ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 7 ثواني

الذهب مقابل الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار بعد نتائج مشجعة توصلت إليها دراسة بشأن المتحور أوميكرون من فيروس ، وتفاؤل متزايد حيال الآفاق الاقتصادية العالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1806.12 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:55 بتوقيت غرينتش، وزاد نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع

في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1807.10 دولار للأونصة.

وشهدت التعاملات المبكرة في آسيا استمرار ارتفاع الأسهم العالمية، بينما تراجع الدولار مع تقلص مخاوف بشأن تأثير أوميكرون وترحيب الأسواق ببيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات منافسة تنطوي على مخاطر أكبر، مما جعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى غير العملة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.87 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 969.50 دولار، ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1854.02 دولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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