كان شيئا رائعا.. ترامب يعلق على تصريحات بايدن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن المدح الذي سمعه من الرئيس جو بايدن لجهود الإدارة السابقة في طرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فاجأه.

وكان الرئيس بايدن قد قال في تصريحات من البيت الأبيض حول استراتيجية الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا: “بفضل الإدارة السابقة ومجتمعنا العلمي، كانت أمريكا من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح”، مضيفا: “وبفضل إدارتي والعمل الجاد للأمريكيين، جعلنا أمريكا من بين الرواد في العالم في حملة التطعيم”.

وردا على تصريحات بايدن، قال ترامب في تصريح لشبكة fox news، إنه يقدر تعليقات بايدن وأنه تفاجأ بها: “أعتقد أنه كان شيئا رائعا وأنه يجعل الكثير من الناس سعداء”، معتبرا أن التصريحات هذه “ستدفع البلاد إلى الأمام”.

وأضاف: “أعتقد أنه فعل شيئا جيدا للغاية… كما تعلم، يجب أن تكون هناك عملية شفاء في هذا البلد، وذلك (تصريح بايدن) سيساعد كثيرا”، مشيرا إلى أنه “عندما توصلنا إلى هذه اللقاحات الرائعة والعلاجات، قمنا بعمل هائل، ولا ينبغي الاستخفاف به. يجب أن نكون سعداء بذلك لأننا جميعا أنقذنا الملايين والملايين من الأرواح في جميع أنحاء العالم”.

ورأى ترامب أن “الشكوك حول اللقاحات تكمن جزئيا في النبرة التي يتم مناقشتها بها، معتبرا أن فرض اللقاح “ليس الرد المناسب لمواجهة المترددين.. إنها مسألة ثقة، ونأمل أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كوفيد، أن ينسب إليهم الفضل في ذلك”.