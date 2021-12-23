أمريكا.. تحطم طائرة على سطح منزل في كاليفورنيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 19 دقيقة

أعلنت السلطات الأمريكية، تحطم طائرة صغيرة على سطح منزل سكني في ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى إصابة الطيار ونقله إلى المستشفى.

وكان الطيار الوحيد على متن الطائرة التي تحطمت عندما هبطت فوق سطح المنزل بمدينة أوبورن، وفقا لمكتب شرطة مقاطعة بلاسر. ونقل على أثر الحادث إلى مستشفى قريب في حالة غير معروفة.

وقالت السلطات إن أشخاصا كانوا داخل المنزل عند وقوع الحادث، لكنهم لم يتأذوا.

وأضافت السلطات إن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيحققان في الحادث.