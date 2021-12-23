إصابات كورونا تتجاوز الـ276 مليون ووفياته الـ5.67 مليون حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2021 9:04 صباحًا

لا يزال العالم يسجل ارتفاعا بأرقام فيروس كورونا المستجد، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

أظهر إحصاء أعدته “رويترز” أن أكثر من 276.13 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا عالميا، في حين وصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 5 ملايين و670030 حالة.

وتم تسجيل إصابات الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول الأكثر إصابات ووفيات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 812720 51395700

الهند 478325 34758481

البرازيل 617948 22219477

بريطانيا 147433 11542143

تركيا 80922 9225573

فرنسا 121946 8713756

ألمانيا 109057 6862587

إيران 131211 6177885

إسبانيا 88887 5585054

عربيا، حل العراق بالمرتبة الأولى وبالترتيب 25 (عالميا) مسجلا 24095 وفاة و2091522 إصابة، تلاه الأردن (41 عالميا) بواقع 12329 وفاة و1045714 إصابة، وجاء المغرب بالمرتبة الثالثة (45 عالميا) بـ14814 حالة وفاة و953297 إصابة، فالإمارات رابعا (49 عالميا) بواقع 2154 وفاة و744890 إصابة.

وتعتمد “رويترز” في إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين في كل بلد.