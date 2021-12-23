الاشتباه بحالات إصابة بـ”أوميكرون” في كردستان العراق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق سامان برزنجي عن الاشتباه بوجود إصابات بمتحور “أوميكرون” في أربيل، مؤكدا أنه “سيتم الإعلان عنها حال التأكد من الفحوصات المختبرية”.

وقال: “في إقليم كردستان توجد القدرة المطلوبة للكشف عن الإصابة بـ(أوميكرون)، وتم تأمين الشرائح المختبرية الضرورية للكشف عن الإصابات بالمتحور”.

وأضاف: “تقوم الوزارة الآن بمراقبة الوضع، وهي على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية للإعلان عن أية حالة يتم التأكد منها”.

وأشار، إلى أن “هناك عدة حالات يشتبه بإصابتها بـ(أوميكرون)، وهي تخضع للمراقبة وتحتاج إلى متابعة أكبر للتأكد منها، لذا سيتم الإعلان عن الإصابات بالمتحور الجديد في حال تم إثبات ذلك في نتائج الاختبارات الطبية التي أجريت على المشتبه بحملهم للفيروس”.

وكان رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني قد صرح في وقتا سابق، أن الإقليم شأنه شأن باقي مناطق العالم، يواجه هجمة غير متوقعة تتمثل بفيروس كورونا.

وقال: “لقد عمد إقليم كردستان قبل العديد من الدول إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية وإصدار التوجيهات الصحية وتخصيص ميزانية والقيام بالخطوات اللازمة للحد من انتشار كورونا، مثل تعطيل الدوام في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والحد من التنقل في المعابر الحدودية ومنع التجمعات العامة وإجراء الفحوص في المطارات والمنافذ الحدودية”.

وبيّن أن “المؤشرات السلبية للأوضاع تبدو واضحة وستتضح أكثر وقد تزيد في الأيام المقبلة، لكن على الرغم من ذلك فإن كل شخص منا بإمكانه أن يلعب دورا فعالا في مكافحة الفيروس”.