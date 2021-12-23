رصد 7 إصابات بمتحور “أوميكرون” في فنزويلا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن رصد 7 إصابات بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في بلاده.

وأكد مادورو في خطاب متلفز له يوم الأربعاء، أن جميع الحالات تم تسجيلها لدى ائدين من الخارج.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن اكتشاف متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا يوم 26 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن هذا المتحور الجديد يتسم بعدد كبير من الطفرات.

وتم رصد المتحور الجديد في أكثر من 100 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن يصبح المتحور المهيمن في العالم قريبا.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 275 مليون حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 5.36 مليون شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء من وهم شائع مفاده، “أن الجرعات المعززة المضادة لكوفيد-19 ستكون كافية لتجاوز الوباء”.

وأفادت لجنة الخبراء في منظمة الصحة المعنية بسياسة التلقيح أن ما لا يقل عن 126 دولة أعطت تعليماتها بوجوب الجرعة المعززة أو لقاح إضافي (للاطفال مثلا)، وباشرت 120 من هذه الدول حملات التطعيم المعزز.

وأضافت اللجنة في تقرير أصدرته في وقت سابق اليوم أن معظم هذه الدول إما غنية وإما متوسطة الدخل في حين أن “أي بلد فقير لم يعتمد حتى الآن برنامج الجرعات المعززة”.