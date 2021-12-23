شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا العالم: الإصابات277.1 مليون ... وإجمالي اللقاحات 8.8 مليار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 1ر277 مليون إصابة حتى صباح اليوم الخميس، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 8ر8 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 277 مليونا و153 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 376 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و 798 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.