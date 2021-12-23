شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: 7495 إصابة بكورونا و434 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 7495 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 34 مليونا و 765 ألفا و976 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 434 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 478 ألفا و759 حالة .

وقالت الوزارة إن عدد حالات الاصابة بمتحور أوميكرون بلغ 236 حالة اليوم، من بينهم 106 حالات تعاف.