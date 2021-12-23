شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: 2940 حالة إصابة جديدة بكورونا و30 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الخميس ، تسجيل 2940 حالة إصابة و 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم عن الوزارة قولها إن هناك 2798مريضا خرجوا من المستشفيات أمس الأربعاء بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و202 ألف وواحد حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة 21 ألفا و501 حالة منذ بدء الجائحة .