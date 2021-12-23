أردوغان: تركيا أحبطت ألاعيب المضاربين على اقتصادها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن بلده أحبط ألاعيب المضاربات المالية من جانب قوى أجنبية ومحلية، وذلك بعد تعافي الليرة بقوة عقب بلوغها مستويات متدنية لم تشهدها من قبل خلال معاملات متقلبة هذا الأسبوع. وأضاف في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان أن خطة أعلن عنها يوم الاثنين لحماية الودائع بالليرة التركية نجحت في تحقيق هدفها.

وقال الرئيس مجدداً إنه لن يسمح بانسحاق الأتراك تحت وطأة أسعار الفائدة والتضخم، مضيفا أن تركيا ستخرج من هذه المعركة الاقتصادية منتصرة.