22 ديسمبر , 2021
ماكرون (أ ف ب).
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قال: بوضوح شديد، الاستحقاقات الديموقراطية سيتم الالتزام بها، قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية وفي أوج موجة خامسة من وباء كوفيد-19.
وقال المتحدث غابريال أتال خلال عرضه نتائج اجتماع مجلس الوزراء إن الأمر يتعلق بالحياة الديموقراطية لبلدنا، مؤكداً من جديد أنه ليس هناك أي مشروع لتأجيل الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل مطروح على الطاولة ولا تحتها ولا في الخزانة المجاورة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل أشهر من الانتخابات... ماكرون يعد بالإبقاء على الاستحقاقات الديموقراطية رغم كوفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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