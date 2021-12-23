قبل أشهر من الانتخابات... ماكرون يعد بالإبقاء على الاستحقاقات الديموقراطية رغم كوفيد

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قال: بوضوح شديد، الاستحقاقات الديموقراطية سيتم الالتزام بها، قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية وفي أوج موجة خامسة من وباء كوفيد-19.

وقال المتحدث غابريال أتال خلال عرضه نتائج اجتماع مجلس الوزراء إن الأمر يتعلق بالحياة الديموقراطية لبلدنا، مؤكداً من جديد أنه ليس هناك أي مشروع لتأجيل الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل مطروح على الطاولة ولا تحتها ولا في الخزانة المجاورة لها.