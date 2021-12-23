إل جي تطلق أول كمبيوتر محمول للألعاب

نيويورك: كشفت شركة إل جي مؤخراً عن إطلاق أول كمبيوتر محمول خاص بالألعاب مع العديد من المواصفات المتطورة.

يحتوي طراز ألترا غير 17G90Q مقاس 17 بوصة على وحدة المعالجة المركزية Intel Tiger Lake H من الجيل الحادي عشر، ورسومات NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت و 1 تيرابايت من التخزين.

يأتي الجهاز أيضًا مع شاشة IPS 300 هرتز 1080 بكسل، ويتمتع بقدرة تحمل جيدة للألعاب أو إنشاء المحتوى باستخدام بطارية 93Wh.

هناك مجموعة جيدة من المنافذ، بما في ذلك منفذ USB 4 Gen 3x2 (النوع C) مع منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB-C 3.2 2x1 آخر، ومنفذي USB 3.2 Gen 2x1، و HDMI، و microSD، ومقبس سماعة الرأس. تشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة الإصبع وزر الطاقة وكاميرا الويب بدقة 1080 بكسل.

يحتوي الجهاز على علبة من الألومنيوم مع نظام ألوان رمادي وأرجواني جذاب، وهو نحيف إلى حد ما. ويتميز الجهاز أيضاً بأنه خفيف الوزن.

لم تكشف إل جي عن السعر الأساسي للجهاز الجديد الذي يُتوقع أن يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بدءاً من أوائل عام 2022، وفق ما أورد موقع "إن غاجيت" الإلكتروني.