ألمانيا تعرب عن «قلق كبير» إزاء تهديدات بوتين العسكرية 

بوتين (أ ف ب).

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك الأربعاء عن «قلق كبير» بعدما وعد فلاديمير بوتين برد «عسكري وتقني» من روسيا إذا لم ينهِ خصومه الغربيون سياساتهم التي اعتبر أنها تشكل تهديداً.

وقالت «قلقي كبير» لأن كلمات الرئيس الروسي جاءت قبل «تحركات قوات» على الحدود مع أوكرانيا، معتبرة أن هذه الأزمة الخطيرة مع موسكو لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار.