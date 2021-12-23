الأمطار تعود إلى العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "طقس اليوم سيكون غائم جزئي وفي الاقسام الغربية يكون غائما مع فرصة لتساقط أمطار رعدية".

وأضاف البيان، إن "طقس يوم غد الجمعة سيشهد تساقط أمطار أيضا تكون رعدية أحيانا كما ستنخفض درجات الحرارة ويتشكل الضباب".



وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام الاربعة المقبلة: