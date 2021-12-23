غادة عبد الرازق تبكي على الهواء.. والسبب؟ (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - غادة عبد الرازق حلت ضيفة في برنامج "صدى الملاعب" ، وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الخاصة والفنية، وكشفت عدة أمور لأول مرة في البرنامج.

وقالت الفنانة غادة عبد الرازق إنها "لم تقدم أي تنازل في مسيرتها الفنية وإنها كافحت وعملت منذ صغرها وتسير عكس التيار دائماً، لذلك فهي في حالة صعود وهبوط مستمر في مسيرتها، مشيرة إلى انها في الفترة الأخيرة بدأت الاهتمام بنفسها من خلال ممارسة الرياضة رغم عدم حبها لها، وكذلك من خلال الاهتمام بحالتها النفسية، وقالت إنها تتمنى العمل مع عادل إمام والذي منعها الحظ من العمل معه في أكثر من مناسبة، وكذلك أحمد حلمي وكريم عبد العزيز.

وصدمت غادة عبد الرازق الجمهور بالحديث عن تفكيرها بالاعتزال، وقالت إنها فكرت منذ 12 عام بالاعتزال وارتداء الحجاب، وعادت منذ 4 سنوات بالتفكير بالاعتزال والاختفاء بسبب أزمات حدثت لها في المجال الفني، ولم تتمالك دموعها على الهواء بعدما تذكرت بعض الذكريات السلبية لها قبل الشهرة، وقالت إنها اعتقدت انها تجاوزت ما حدث معها في تلك الفترة مثل وفاة والدها في صغرها وترك والدتها لها، وعدم اهتمامها الكافي بابنتها روتانا في صغرها بسبب انشغالها بالفن، ولكنها اكتشفت انها جروح ومازالت تعالجها إلى الآن.