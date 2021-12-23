الصحة تدق ناقوس الخطر: 'اوميكرون' على الأبواب

بغداد - ياسين صفوان - تستعدُ وزارة الصحة، لنشر فرق رقابية جوالة في المؤسسات الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات لمتابعة تطعيم الموظفين والطلبة والالتزام بشروط الوقاية تحسباً من ظهور المتحور الجديد "اوميكرون".

وقال مدير تعزيز الصحة الدكتور هيثم العبيدي للصحيفة الرسمية ان "الوزارة اعدت خططاً لنشر فرق رقابية جوالة في المؤسسات الحكومية لغرض التفتيش ومتابعة جميع الموظفين من ناحية التطعيم وابراز بطاقة التلقيح، فضلاً عن متابعة الإجراءات الوقائية والصحية في المدارس والجامعات والمعاهد، وذلك ضمن الخطوات الاحترازية للوقاية من الفيروس المتحور".

واشار الى ان "دخول الفيروس الى البلاد اصبح قريباً، خصوصاً بعد تسجيل اصابات في الدول الإقليمية والمجاورة، ما يزيد من احتمالية انتقاله الى العراق".

ولفت العبيدي الى "اكمال الوزارة استعداداتها الخاصة بالموجة الرابعة منذ الأسابيع الماضية بعد انحسار الموجة الثالثة وتسجيل انخفاض بالاصابات والوفيات ضمن الموقف الوبائي، وتمثلت بتهيئة آلاف الأسرة وتجهيز مراكز العزل والاوكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي، فضلاً عن المستلزمات التشخيصية".

واكد ان "الالتزام بالتعليمات الوقائية من قبل المواطنين لا يزال ضعيفاً، حيث اصبح ارتداء الكمامات ظاهرة نادرة ما ينذر بدخول موجة وبائية"، مبينا ان "منظمة الصحة العالمية اوضحت ان الفيروس يصيب متلقي اللقاح ومن تعافوا من كورونا، وانتشاره بين افراد المجتمع يساعد على ظهور متحورات جديدة".