القبض على عصابة نفذت جريمة قتل بحق رجل وزوجته في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - القت مكافحة اجرام كركوك، القبض على كافة افراد العصابة التي نفذت جريمة القتل في منطقة شوراو.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة انه "بعد ان نفذت عصابة أجرامية جريمة قتل بحق رجل وزوجته في منطقة شوراو بمحافظة كركوك بطريقة بشعة يندى لها جبين الأنسانية في منتصف شهر نوڤمبر بدوافع مادية وسرقة أموالهم ومصوغاتهم الذهبية وعجلتهم ، شرعت مفارز قسم مكافحة الاجرام ( فريق العمل ) بأشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة كركوك والمنشأت العميد ( كاوه غريب عبدالرحمن) وبأمر العميد ( قيس عامر ناجي ) مدير قسم مكافحة الاجرام ورغم صعوبة العمل كون محل الحادث في اطراف المدينة أستطاع فريق العمل من التوصل الى أحد الجناة انذاك وكشف هوية منفذي الجريمة والذين كانوا قد هربوا الى خارج المحافظة خوفاً من العقاب".

واضاف البيان انه "وبمتابعة مستمرة لتحركاتهم من قبل فريق العمل وبعد تحديد محل تواجدهم في محافظة البصرة تم التنسيق من قبل قسم مكافحة الاجرام في كلا المحافظتين وأستحصال الموافقات الاصولية وفور وصول فريق العمل الى محافظة البصرة تم القبض على كافة أفراد العصابة المنفذة للجريمة النكراء والبالغ عددهم ثلاثة متهمين من بينهم أمرأة وأخر من أرباب السوابق".