مباحثات إماراتية فرنسية لتعزيز التعاون الدفاعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحثت الإمارات وفرنسا، الخميس، الشؤون الدفاعية والعسكرية والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة.



جاء ذلك خلال استقبال مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع الإماراتية، الخميس، في مقر الوزارة بأبوظبي، الفريق الركن فانسان جيوني قائد القوات البرية الفرنسية، والوفد المرافق الذي يزور الإمارات حاليا .

وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات وفرنسا خاصة في ما يتعلق بالشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما تناول اللقاء السبل الكفيلة بتطوير التعاون بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة.

وناقش الجانبان تطورات عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت مطلع الشهر الجاري أن الإمارات وقعت عقداً مع فرنسا والذي يشمل في بنوده شراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، لتحل محل أسطول الميراج في سرب القوات الجوية الإماراتية، بالإضافة للتدريب والصيانة، و12 طائرة هليكوبتر من طراز كاراكال.

وتوج هذا العقد تعاونا عسكريا متناميا ومتواصلا بين دولة الإمارات وفرنسا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعد تلك الصفقات أحدث حلقة في مسيرة التعاون العسكري بين البلدين، والتي شهدت خلال الفترة الماضية مباحثات مكثفة ومناورات مشتركة.