قيس سعيد يؤكد أن تونس فقيرة بسبب سطو الفاسدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده فقيرة بسبب "سطو" بعض الجهات على أموال الشعب التونسي، مشيراً إلى أن هناك فاسدين وراء الستار وهناك من يدافع عنهم.



وقال سعيّد خلال اجتماع وزاري مصغر عقد في قصر قرطاج إن "تحقيق العدالة الجبائية يتطلب عملا كبيرا"، مشيرا إلى أن "الفقير لن يدفع ما يتم الاستيلاء عنه من قبل الفاسدين"، بحسب إذاعة موازييك التونسية.

وأضاف الرئيس التونسي أن بلاده تعد دولة فقيرة في بلاد ثرية، ليس لأن هناك نقصانا في الثروات، بل لأن هناك سطوا على أموال الشعب التونسي".

وأشار سعيد إلى أنه "ستتم محاسبة كل من سرق الوطن وعرق الفقراء والبؤساء في بلاده". وأضاف أن هناك فاسدين وراء الستار وهناك من يسعى إلى التكتم على جرائمهم".

وأكد أن "هؤلاء الفاسدين سيدفعون الثمن عبر إعادة أموال الشعب ومحاكمتهم محاكمة عادلة".