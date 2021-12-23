بالارقام.. سعر الريال السعودي اليوم في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.



وبلغ متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ووفقا للعين كشف مسح على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.18 جنيه، في عدة بنوك، منها الأهلي الكويتي، والبنك التجاري الدولي.

بينما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.21 جنيه في عدة بنوك، منها الأهلي اليوناني، والعربي الأفريقي، ومصر إيران للتنمية.

فيما بلغ سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة، لتظل بدون تغيير خلال 13 شهرا، للمرة التاسعة على التوالي، لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

وقال البنك المركزي المصري في بيان، الأسبوع الماضي، إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2021، وهو ما يتماشى مع توقعات أغلب المحللين الاقتصاديين.

ويثبت المركزي المصري، سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة، عند 9.25 %، وسعر الإيداع لأجل ليلة واحدة، 8.25%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في البيان، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى، تعد مناسبة في الوقت الحالي، وأنها تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، كما أنها تحقق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.70 جنيه للشراء، و 17.82 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.68 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري إلى نحو 20.84 جنيه للشراء، و 20.98 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.74 جنيه للشراء، و20.88 جنيه للبيع، أمس.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، إلى نحو 51.65 جنيه للشراء، و 52.11 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.64 جنيه للشراء، و 52.09 جنيه للبيع، أمس.