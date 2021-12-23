شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاعا حاد في حالات الإصابة بكورونا في « نيو ساوث ويلز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عن ارتفاع حاد في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا اليوم الخميس، حيث تجاوزت الإصابات خمسة آلاف حالة للمرة الأولى.

وسجلت الولاية الأعلى كثافة سكانية في البلاد 5715 حالة جديدة حتى مساء الأربعاء مقابل 3763 حالة في اليوم السابق.

وارتفع عدد حالات دخول المستشفيات من 302 إلى 347 حالة، وتوفي شخص واحد.

وتقول السلطات الصحية إن معظم المرضى في المستشفيات غير مطعمين.

يشار إلى أن معدل التطعيم في الولاية مرتفع، حيث تلقى التطعيم 5ر93% ممن تزيد أعمارهم عن 16 سنة و2ر78% ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 سنة جرعتين. والأطفال دون 12 عاما غير مؤهلين في أستراليا حتى كانون ثان/يناير.

وتواجه الحكومة ضغوطا لإعادة فرض بعض القيود مع ارتفاع الحالات وانتشار متحور أوميكرون في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة الداخلية ليست إلزامية، ولكن السلطات الصحية توصي بها.

ويحق لمن تزيد أعمارهم على 18 عاما في أستراليا الحصول على جرعات معززة من اللقاحات بعد خمسة أشهر من الجرعة الثانية.

وقال رئيس وزراء الولاية دومينيك بيروتيت اليوم الخميس إنه سيتم اعادة العمل بإلزامية ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة المغلقة اعتبارا من منتصف الليل وسيعود تحديد الكثافة إلى أماكن الضيافة اعتبارا من 27 كانون أول/ديسمبر.

وحذر المواطنين من الاختلاط أثناء وجودهم في المطاعم أو الأماكن العامة.

كما قررت ولاية فيكتوريا إعادة قواعد ارتداء الأقنعة بالأماكن العامة المغلقة اعتبارا من منتصف ليل الخميس بعد الإبلاغ عن 2005 حالات يوميا ودخول 398 شخصا إلى المستشفيات وتسجيل 10 وفيات.

ونصحت الولايتان الأشخاص بالعمل من منازلهم.

وسجلت أستراليا أكثر من 260 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 2100 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.