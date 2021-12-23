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ما هي آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر مستجدّات إصابات ووفيات العالمية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 276.13 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و670030.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة               812720                        51395700

 

الهند                             478325                          34758481

 

البرازيل                         617948                          22219477

 

المملكة المتحدة             147433                         11542143

 

روسيا                          597411                        10292983

 

تركيا                            80922                         9225573

 

فرنسا                        121946                           8713756

 

ألمانيا                       109057                         6862587

 

إيران                        131211                         6177885

 

إسبانيا                     88887                        5585054.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها            عدد الوفيات            عدد الإصابات

 

25 - العراق                   24095                   2091522

 

41 - الأردن                   12329                   1045714

 

45 - المغرب                14814                    953297

 

49 - الإمارات                2154                         744890

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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