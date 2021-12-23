شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 276.13 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و670030.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 812720 51395700

الهند 478325 34758481

البرازيل 617948 22219477

المملكة المتحدة 147433 11542143

روسيا 597411 10292983

تركيا 80922 9225573

فرنسا 121946 8713756

ألمانيا 109057 6862587

إيران 131211 6177885

إسبانيا 88887 5585054.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 24095 2091522

41 - الأردن 12329 1045714

45 - المغرب 14814 953297

49 - الإمارات 2154 744890