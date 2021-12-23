إصابة وزير التجارة الخارجية الفرنسي بكورونا للمرة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام فرنسية أمس الأربعاء بأن وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر أصيب بفيروس كورونا.



وقال فرانك ريستر في تغريدة على "تويتر": "بعد إصابتي بالحمى، أجريت فحصا أثبتت نتائجه إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف: "عزلت نفسي هذا المساء وأقوم بمهماتي عن بعد".

ووجه الوزير نصيحة للفرنسيين، حيث قال: "كونوا حذرين.. تلقوا التطعيم.. احموا أحباءكم باحترام التعليمات الصحية".

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أنها المرة الثانية التي يصاب فيها فرانك ريستر بالفيروس، إذ أصيب المرة الأولى في مارس 2020 عندما كان وزيرا للثقافة.