إصابة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال عبد الله شاهد، رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد-19 ويخضع للعزل الذاتي.



وكتب شاهد في تغريدة على تويتر: "الفحوص أثبتت إصابتي بكوفيد-19 أمس. إنني معزول بالمنزل وأعاني من أعراض خفيفة"، مشيرا إلى أنه قد حصل على التطعيم بشكل كامل بما في ذلك الجرعة المعززة.

وأضاف "صلواتي مع الملايين الذين يعانون من كوفيد والمليارات الذين لم يحصلوا على اللقاح! إنني أؤيد المساواة في اللقاحات".