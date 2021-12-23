خلال 2021.. هبوط ملحوظ في صادرات الأسلحة الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت مبيعات العتاد العسكري الأمريكي للحكومات الأجنبية 21 % إلى 138 مليار دولار في السنة المالية الماضية.



وتزامن هذا التراجع مع تحول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نهج سابقتها المتمثل في الإفراط في بيع الأسلحة.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2021، التي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات العتاد العسكري الأمريكي في السنة المالية السابقة 175 مليار دولار.

وتعتزم الإدارة الأمريكية الإعلان عن سياسة جديدة لتصدير الأسلحة تركز على حقوق الإنسان عند تقييم بيع الأسلحة.

يأتي الانخفاض في عام 2021 بعد مبيعات مرتفعة استثنائية لطائرات مقاتلة وصواريخ موجهة في العام الأخير من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتضمنت الصفقات المالية الكبرى لعام 2020 شراء اليابان 63 طائرة مقاتلة إف-35 من شركة لوكهيد مارتن بما يصل إلى 23 مليار دولار من إجمالي ذلك العام.